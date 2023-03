Stand: 30.03.2023 09:39 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide bekommt neuen Streetworker

Vom Jugendhilfeausschuss des Kreises Dithmarschen gibt es grünes Licht für einen Streetworker für Heide. Die Vertreterinnen und Vertreter des Ausschusses haben nach Angaben der Vorsitzenden Branka Trube (CDU) am Mittwochabend einstimmig beschlossen, 50 Prozent der Kosten für einen Streetworker zu übernehmen. Die Stadt Heide will für die andere Hälfte aufkommen. Nach Angaben von Trube wird die Stelle sofort ausgeschrieben. Sie hofft, dass die Stadt auch Bewerbungen dafür erhält. Denn Streetworker seien rar gesät, so Trube. Der zukünftige Jugend-Sozialarbeiter soll sich mit dem Jugendzentrum, Vereinen und Verbänden kurzschließen und dann Kinder und Jugendliche betreuen und das Gespräch mit ihnen suchen. Hintergrund sind die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Kindern und Jugendlichen in Heide, unter anderem am Südermarkt. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

Husum: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

In Husum (Kreis Nordfriesland) hat die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Er soll laut Polizei in den vergangenen Wochen in vier Geschäfte und in das Husumer Rathaus eingebrochen sein. Das Amtsgericht Flensburg hat gegen den 28-Jährigen einen Haftbefehl erlassen. Er sitzt nun wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

Barrierefreie Internetseite von Tourismus Büsum vorgestellt

Büsum Tourismus hat nun eine barrierefreie Internetseite. Damit ist die Homepage für Nutzerinnen und Nutzer deutlich einfacher zugänglich, es gibt auf der Seite nun unter anderem Funktionen wie eine Vergrößerung der Schrift, einen Farbfilter und eine Vorlesefunktion der Artikel. Möglich ist dies laut einer Sprecherin des Tourismus Marketing Services (TMS) durch den sogenannten "Eye-Able". Dieser Button befindet sich auf der rechten Seite der Internetseite. Klickt man ihn an, kann man die neuen barrierefreien Funktionen nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

IG Metall und Windkraftanlagenhersteller Vestas nähern sich an

Die Verhandlungen zwischen der IG Metall und dem dänischen Unternehmen Vestas über einen Haustarifvertrag dauern bereits Monate - nun könnte es eine Einigung geben. In einer gemeinsamen Erklärung betonten Sprecher beider Seiten, man habe konstruktive Gespräche geführt. Ziel sei es nun, zeitnah zu einer vertraglichen Regelung zu kommen. In der Auseinandersetzung hatte es seit dem Sommer vergangenen Jahres einen Arbeitskampf gegeben, nach einer Urabstimmung im November auch mehrtägige Streiks. Vor knapp drei Wochen hat sich Vestas dann doch mit der Gewerkschaft an den Verhandlungstisch gesetzt, der Arbeitskampf war daraufhin ausgesetzt worden. Bei Vestas arbeiten in Deutschland 1.700 Menschen, davon 700 als Monteure. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

