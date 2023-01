Windanlagenbauer Vestas: Warnstreik und Demo in Hamburg

Stand: 24.01.2023 11:55 Uhr

Bereits seit Anfang November vergangenen Jahres streiken zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Windanlagenbauers Vestas, der seine Deutschland-Zentrale in Hamburg hat. Am Dienstag sind Hunderte Beschäftigte in Hamburg auf die Straße gegangen, um für einen Tarifvertrag zu demonstrieren.