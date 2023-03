Stand: 23.03.2023 09:45 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Demonstrationen am Rande der Agrarministerkonferenz in Büsum

Am Donnerstag wollen die Krabbenfischer in Büsum (Kreis Dithmarschen) zu einer Protestfahrt auslaufen. Außerdem ist eine Kundgebung an der Freitreppe am Südstrand geplant. Hintergrund ist die dreitägige Agrarministerkonferenz mit den Ländern und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Es geht darum, wie der Umbau der Nutztierhaltung hin zu mehr Nachhaltigkeit gelingen soll und wie die Landwirtschaft sich in Zukunft zum Beispiel auch um den Landschafts- und Umweltschutz kümmern kann. Konkrete Beschlüsse sind allerdings nicht zu erwarten. Landwirtschafts- und Umweltverbände riefen zu Protesten auf: Nach Polizeiangaben kamen am Mittwoch gut 400 Trecker nach Büsum, außerdem liegen etwa 60 Fisch- und Krabbenkutter im Hafen. Zusammen mit ihren Kollegen aus der Landwirtschaft protestierten die Fischer lautstark gegen geplante EU-Vorgaben zum Schutz von Natur und Fischbeständen. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

