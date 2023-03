Stand: 22.03.2023 09:22 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Landesfischereiverband demonstriert zur Agrarministerkonferenz

Heute startet die Agrarministerkonferenz in Büsum (Kreis Dithmarschen). Drum herum sind heute und morgen verschiedene Demos angemeldet - zum Beispiel rufen die sogenannten "Freien Bauern" gemeinsam mit "Land schafft Verbindung" und dem Landesfischereiverband zu einem Trecker-Konvoi auf. Am Mittag um kurz nach 12 Uhr wollen sie gemeinsam mit Fischkuttern ein Hornblasen veranstalten. Hintergrund ist das von der EU-Kommission geplante Verbot grundberührender Fischerei im Nationalpark Wattenmeer. Für die Krabbenfischer würde das nach eigenen Angaben das Aus bedeuten. Der Naturschutzbund (NABU) Schleswig-Holstein stellt sich hinter die Pläne der EU: Es bleibe keine andere Wahl. Sämtliche Umweltziele für die Nord- und Ostsee seien verfehlt worden, Fischbestände würden zusammenbrechen, sagt der NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

Neue Vogelwartin für die Insel Trischen

Trischen vor der Dithmarscher Nordseeküste hat eine neue Bewohnerin: Melanie Theel ist als Vogelwartin auf die Vogelinsel im Wattenmeer gezogen. Sie ist die Nachfolgerin von Till Holsten, der im vergangenen Jahr auf Trischen gearbeitet hatte, und wird bis Oktober auf der ansonsten unbewohnten Insel bleiben. Sie wird in den kommenden Monaten Vögel beobachten und zählen, Brutgebiete erfassen und die Veränderungen der Insel dokumentieren. Außerdem wird sie wie ihre Vorgänger im Internet und in einem eigens eingerichteten Trischen-Blog über ihre Arbeit berichten. Der Naturschutzbund (NABU) setzt seit vielen Jahren Vogelwarte auf der Nordsee-Insel ein, jeweils Mitte März bezieht ein neuer Vogelwart die Holzhütte auf der Insel. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

Kegelrobben ausgewildert

Nun durften sie endlich raus in die Freiheit: Das Team der Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) hat bereits am Wochenende zehn Robben ausgewildert. Fünf weitere Robben sollen laut Tierärztin Ulrike Meinfelder noch in dieser Woche raus. Nachdem Anfang März eines der Tiere an der Geflügelpest verendet war, mussten die verbliebenen Robben zur Sicherheit erst einmal in der Station bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2023 | 00:30 Uhr