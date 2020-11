Weihnachten und Corona: Ministerpräsident Günther im Livestream Stand: 25.11.2020 11:42 Uhr Mit welchen Corona-Maßnahmen haben Schleswig-Holsteiner*innen an Weihnachten zu tun? Ministerpräsident Günther will nach Beratungen heute die Öffentlichkeit informieren. NDR.de ist per Video-Livestream dabei.

Wann beginnen die Weihnachtsferien? Wie viele Menschen dürfen sich zu Weihnachten treffen? Bleiben Restaurants und Hotels weiter geschlossen? Viele Fragen rund um die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden diskutiert: Heute Nachmittag wollen die Ministerpräsidenten der Länder in einer Videoschalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) das weitere Vorgehen abstimmen. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) informiert anschließend die Öffentlichkeit - zu sehen im Video-Livestream von NDR Schleswig-Holstein. Noch ist nicht klar, wann genau Günther vor die Presse tritt.

SH plant keine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen

Einigkeit besteht darin, dass es weiterhin erhebliche Einschränkungen geben wird, weil die Corona-Zahlen bundesweit noch nicht so gesunken sind, wie man sich das erhofft hatte. Das heißt: Restaurants, Bars, Kinos, Sportstätten etc. bleiben bis mindestens zum 20. Dezember dicht. Die finanziellen Hilfen für die Betriebe sollen im Gegenzug verlängert werden. Auch Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen: In Schleswig-Holstein bleibt es laut Staatskanzlei bei der Obergrenze von zehn Menschen, die sich drinnen und draußen treffen dürfen. Diese Regel habe sich bewährt, so Günther.

Bund schlägt vor, Ferien am 16. Dezember beginnen zu lassen

Unklar ist noch, ob und wie genau mit den Weihnachtsferien umgegangen wird: Der Bund hatte vorgeschlagen, dass die Ferien bereits am 16. Dezember beginnen sollten, erster unterrichtsfreier Tag in Schleswig-Holstein ist bislang der 21. Dezember. In den Bundesländern war auch schon darüber diskutiert worden, die unterrichtsfreie Zeit vor und nach Weihnachten zu verlängern. Offen ist, ob im Einzelhandel eine Regelung kommt, dass sich nur ein Kunde auf 25 Quadratmetern aufhalten darf. Das wäre eine Verschärfung.

Wie sollen Kliniken für das Freihalten von Betten entschädigt werden?

Diskussionen gibt es auch um die Krankenhausfinanzierung: Da ist aus Sicht der schleswig-holsteinischen Landesregierung noch keine befriedigende Regelung gefunden. Die Krankenhäuser halten derzeit Intensivbetten für mögliche Corona-Patienten frei. Unklar ist aber noch, wie sie genau dafür finanziell entschädigt werden.

