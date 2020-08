Stand: 25.08.2020 10:03 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Reisebusunternehmen wollen Schülertransfer entzerren

Das Geschäft in der Reisebusbranche läuft wegen der Corona-Pandemie weiterhin schleppend. Die Folge: Viele Busse stehen in Schleswig-Holstein ungenutzt im Depot. Der Omnibusverband Nord hat deshalb jetzt seine Hilfe für den Schülertransport angeboten. Denn in vielen Schulbussen stehen die Schüler dicht gedrängt. Zwar hat die Landesregierung den öffentlichen Personennahverkehr, zu dem der Schülertransport zählt, von den Corona-Abstandsregeln ausgenommen und setzt auf eine Maskenpflicht - dennoch ist das Infektionsrisiko auf engem Raum erhöht. Der Omnisbusverband möchte die Situation in den Schulbussen entzerren. Bei einer Blitzumfrage kam laut Verbandsgeschäftsführer Joachim Schack heraus, dass 22 Reiseunternehmen im Land kurzfristig etwa 100 Extra-Schulbusse bereit stellen können. Das Angebot bestünde bereits seit den Osterferien.

Omnibusverband kritisiert Bildungsministerium

Der Verbandsgeschäftsführer kritisiert das Bildungsministerium, weil das Land seiner Meinung nach seiner Verantwortung nicht nachkomme. Zwar regeln die Kommunen den Schülertransport selbst, die Finanzierung erfolgt laut Schack allerdings durch das Land. "Dieses hier ist ja jetzt ein kostenmäßiger Mehraufwand, der durch nichts eingeplant worden ist und diejenigen, die die Verkehre einkaufen, haben gar nicht die finanziellen Mittel, um jetzt zusätzlich Verstärkerbusse einzusetzen." Aus dem Bildungsministerium heißt es: Ob das Angebot der Omnibusunternehmen interessant sei, müssten einzelne Schulträger mit den Schulen vor Ort entscheiden.

