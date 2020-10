OVG kippt Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein Stand: 23.10.2020 17:39 Uhr Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat das sogenannte Beherbergungsverbot für Touristen aus Corona-Hotspots gekippt. Das Gericht stufte die Regelung am Freitag als rechtswidrig ein.

Das Gericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) erklärte die Regelung in einem Eilverfahren für außer Vollzug gesetzt, bis eine Entscheidung in der Hauptsache getroffen ist. Begründet haben die Richter die Entscheidung damit, die Beherbergungsbetriebe vor schweren wirtschaftlichen Nachteilen schützen zu wollen.

Verstoß gegen Recht auf Gleichbehandlung

Zwei Hotelketten, die Hotels in Grömitz und auf Sylt betreiben, hatten gegen das Verbot geklagt. Dass das Beherbergungsverbot nur für Touristen gelte, verstößt laut Gericht gegen das Recht auf Gleichbehandlung.

Angesichts der neuesten Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts nehme die Ausbreitung des Coronavirus gerade in privaten Haushalten und bei privaten Begegnungen zu, während Ansteckungen in Hotels eher selten seien. Hinzu komme, dass Hotels und Beherbergungsstätten im Gegensatz zu privaten Quartieren über entsprechende Hygienekonzepte verfügten, sodass der Aufenthalt dort für die Verbreitung des Virus nicht erheblich ursächlich sei, argumentierte das Gericht weiter.

Urlaub in SH auch ohne negativen Test wieder möglich

Für Urlauber heißt das ab sofort: Sie können sich auf die Entscheidung des Oververwaltungsgerichts berufen und auch ohne negativen Corona-Test in Schleswig-Holstein Urlaub machen.

Die Landesregierung teilte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, dass man das Urteil zur Kenntnis nehme und es bei der weiteren Meinungsbildung berücksichtigen werde.

