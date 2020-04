Stand: 21.04.2020 13:11 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein führt Mund-Nasen-Schutz-Pflicht ein

Wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute bekannt gegeben hat, gilt ab dem 29. April in Schleswig-Holstein eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) und beim Einkaufen. So soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. "Das heißt, Menschen werden verpflichtet sein, eine entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen - auf jeden Fall bei Einkäufen und, was noch wichtiger ist, auch im ÖPNV", sagte Günther. Das werde das Kabinett am Mittwoch beschließen.

Dann solle auch darüber beraten werden, wie die Pflicht konkret umgesetzt werde, so Günther weiter. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) werde einen entsprechenden Vorschlag im Kabinett unterbreiten. Dann hätten die Menschen im nördlichsten Bundesland eine Woche Zeit, um sich entsprechend ausrüsten zu können, sagte Ministerpräsident Günther. Klar sei, dass medizinische Schutzmasken in erster Linie dem medizinischen Personal vorbehalten seien.

Günther: "Das ist der richtige Weg"

Die Pflicht beziehe sich zum Beispiel auf Stoffmasken, die überall produziert würden, so Günther. Es könne auch mal ein Schal sein, um andere gut zu schützen, sagte der Regierungschef: "Ich glaube, das ist der richtige Weg, den wir in Schleswig-Holstein jetzt auch so gehen werden." Einzelne Bundesländer hatten das Tragen von Masken in bestimmten Situationen zuvor bereits zur Pflicht gemacht.

Virologe: Schutzwirkung nicht definierbar

Helmut Fickenscher, Virologe der Kieler Christian-Albrechts-Universität, erklärte, dass bei sogenannten Behelfsmasken wie einem selbstgenähten Schutz, einem Schal oder einem Tuch grundsätzlich zu bedenken sei, dass die Schutzwirkung nicht definierbar ist. Wie gut die Masken schützen, sei von vielen Faktoren wie dem Stoff, dem Schnitt, der Passform und vielem mehr abhängig.

Schutz muss über Mund und Nase gehen

Wichtig sei in jedem Fall, so Fickenscher: Der Schutz muss über Mund und Nase gehen. Ist die Nase frei, ist eine Behelfsmaske nach Angaben des Kieler Virologen wirkungslos. Ebenso wichtig: Es dürfe kein falsches Sicherheitsgefühl suggeriert werden. Der Mindestabstand sollte nach wie vor dringend eingehalten werden.

Empfehlung: Bei mindestens 60 Grad waschen

Ein Tuch oder ein Schal sollte straff gebunden werden, rät Fickenscher. Es müsse darauf geachtet werden, dass es nicht verrutscht. Egal ob Stoffmaske oder Tuch: Die nötige Reinigung sei vergleichbar mit einem Stofftaschentuch. Die dringende Empfehlung des Virologen: ausschließlich in der Waschmaschine waschen bei mindestens 60 Grad.

