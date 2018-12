Stand: 23.12.2018 17:00 Uhr

Zugausfälle wegen Großbaustelle in Hamburg

Wer mit der Bahn nach Hamburg fahren will, muss ab dem ersten Weihnachtstag ganz genau gucken, ob und wann der Zug fährt. Denn wegen Bauarbeiten gibt es bis Neujahr zahlreiche Einschränkungen durch Fahrplanänderungen und Zugausfälle. Das betrifft vor allem die Linie RE7 (Hamburg-Kiel/Flensburg) und RE70 (Hamburg-Kiel).

Nachts enden und starten die Züge in Pinneberg

In der Bauzeit fahren tagsüber nur die Züge der Linien RE70 die ganze Strecke - allerdings nicht fahrplanmäßig. Sie müssen Umleitungen fahren und halten nicht in Hamburg-Dammtor. Außerdem verändern sich die Abfahrtszeiten um bis zu 16 Minuten. Der Regionalexpress 7 endet und startet in Neumünster. Ersatz ist der RE70. Nachts enden und beginnen die Züge beider Linien in Pinneberg. Von und nach Hamburg geht es dann nur per S-Bahn. Detaillierte Informationen gibt es auf der Website der Bahn.

Neue Schiene, neue Weichen

Zwischen dem ersten Weihnachtstag und Neujahr baut die Bahn zwischen Hauptbahnhof, Altona und Eidelstedt. Es sollen Schienen und Weichen erneuert werden. Deshalb kommt es auch zu Fahrplanänderungen und Ausfällen im Fernverkehr.

