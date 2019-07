Stand: 02.07.2019 14:51 Uhr

Zugausfälle: Reparatur der Sylt-Strecke dauert länger

Viele Pendler und Touristen benötigten auf ihrem Weg nach Sylt deutlich länger als sonst. Auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und Westerland gibt es weiterhin massive Probleme, weil ein Gleis beschädigt ist. Nun steht fest: Die Reparatur dauert länger als gedacht. "Heute wird das beschädigte zweite Gleis auf der Eisenbahnbrücke zwischen Bredstedt und Langenhorn nicht mehr freigegeben werden können", sagte ein Bahnsprecher NDR Schleswig-Holstein. Durch den Unfall seien mindestens sieben Querträger der Brücke beschädigt worden. Ein Gutachter überprüfte am Mittag die Brücke erneut. Die Reparaturen seien aufwendig und würden mehrere Tage in Anspruch nehmen, berichtete er.

B5: Lkw-Unfall legt Bahnverkehr lahm NDR//Aktuell - 02.07.2019 14:00 Uhr Auf der B5 hat sich ein Lkw-Fahrer mit seinem Kranaufbau unter einer Eisenbahnbrücke verkeilt. Sowohl die Bahnstrecke als auch die B5 mussten gesperrt werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Folgen für den Bahnverkehr

Betroffen sind davon die Züge:



IC-Züge Westerland (Sylt) - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln - Mannheim - Stuttgart/Basel SBB

IC-Züge Westerland (Sylt) - Hamburg - Berlin - Dresden - Praha hl.n.

IC-Züge Westerland (Sylt) - Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe - Frankfurt(M) - Karlsruhe

Die IC-Züge aus Richtung Süden und Osten enden in Hamburg

Die IC-Züge in Richtung Süden und Osten beginnen im Hamburg

Zwischen Hamburg und Westerland (Sylt) verkehren nur Nahverkehrszüge.

"Auf der Linie RE 6 von Hamburg-Altona nach Westerland kommt es daher zu Zugausfällen und Verspätungen von mindestens 60 Minuten", teilte die Deutsche Bahn mit. Auch an den kommenden Tagen werden also ersatzweise Busse fahren, außerdem müssen die Bahnkunden auf der Marschbahnstrecke mit massiven Verzögerungen rechnen. Das Unternehmen bemühe sich, für ausfallende Züge Schienenersatzverkehr einzusetzen, ein rechtzeitiges Erreichen der Anschlüsse zwischen Bussen und Zügen sei jedoch nicht gewährleistet. Der Sylt Shuttle Plus ist von den Einschränkungen allerdings nicht betroffen.

Sylt-Strecke: Weiter Zugausfälle nach Lkw-Unfall NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 02.07.2019 12:00 Uhr Autor/in: Nils Hansen Die Hauptsaison auf der Urlaubsinsel Sylt läuft erst an und schon gibt es Probleme für Pendler und Besucher. Seit Montagabend ist der Bahnverkehr in Richtung Sylt stark eingeschränkt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Offenbar Höhe der Brücke falsch eingeschätzt

Laut Bundespolizei war in Langenhorn ein Lkw mit seinem fest verbautem Gelenkkran unter einer Brücke hängen geblieben. Der Fahrer hatte die Höhe offenbar falsch eingeschätzt. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde in ein Krankenhaus in Husum eingeliefert. Die Strecke war zunächst in beide Richtungen gesperrt gewesen, ebenso wie die Bundesstraße 5 zwischen Bredstedt und Langenhorn (Kreis Nordfriesland). Ein Gutachter hatte die Fahrbahn der B5 für Autofahrer am Montagabend wieder freigegeben.

Weitere Informationen Ist mein Zug pünktlich? Informationen zu Zugverspätungen und Zugausfällen im Norden im NDR Text. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2019 | 14:00 Uhr