Zeugenaufruf: Auto driftet durch Kreisverkehr in Husum

Die Polizei in Husum (Kreis Nordfriesland) sucht Zeugen im Zusammenhang mit einem Zwischenfall am Kreisverkehr Flensburger Chaussee und Buschkamp. Dort war nach bisherigen Erkenntnissen am vergangenen Donnerstagabend (27.2.) gegen 21 Uhr ein weißer BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit drei Mal durch den Kreisverkehr gedriftet. Mehrere Autofahrer mussten bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Zudem soll ein Radfahrer bei dem Vorfall gefährdet worden sein. Der Fahrer des Wagens steht fest, nun bittet die Polizei insbesondere den betroffenen Radfahrer, sich als Zeuge zu melden.

