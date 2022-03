Wintereinbruch in SH: Viel Schnee - Probleme im Zugverkehr Stand: 31.03.2022 12:31 Uhr Die Menschen im Norden hatten sich schon an frühlingshafte Temperaturen gewöhnt, doch nun ist der Winter zurückgekehrt. In vielen Teilen Schleswig-Holsteins und in Hamburg fiel Schnee.

Betroffen vom nächtlichen Schneefall war ganz Schleswig-Holstein - und auch Hamburg ist weiß. Teilweise liegen bis zu zehn Zentimeter Schnee. Auch am Morgen fielen zum Beispiel in Flensburg und in Südholstein noch dicke Flocken vom Himmel. Auf den Straßen kam es teilweise zu Staus, die Leitstellen im Land melden aber trotz Glätte kaum Behinderungen.

Anders sieht es auf den Schienen aus. Rund um Hamburg gab es laut Deutscher Bahn Probleme. Am Vormittag teilte die Bahn auf ihren Internetseiten mit, einzelne IC/ICE-Züge zwischen Hamburg-Berlin, Hamburg-Hannover und Hamburg-Bremen könnten in Kürze wieder verkehren. Es könne zu einem erhöhten Aufkommen von Reisenden in den Zügen kommen. Die Züge auf der Strecke Hamburg - Neumünster - Flensburg - Dänemark endeten und begannen zunächst noch in Neumünster. Die IC- und ICE-Züge zwischen Hamburg-Kiel/Westerland fallen den Angaben zufolge ersatzlos aus.

Unfall mit Transporter auf der A1

Einen schweren Unfall gab es am frühen Morgen nach Angaben der Polizei auf der A1 bei Reinfeld (Kreis Stormarn). Ein Transporter war dort auf der Mittelspur umgekippt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Verletzte gab es nicht. Ob Glätte die Unfallursache war, konnte der Polizeisprecher nicht mit Sicherheit sagen.

Winter gibt nur kurzes Gastspiel

Der Schneefall wird im Laufe des Tages nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes aufhören. Morgen ist noch Schneeregen zu erwarten - dann soll es auch wieder etwas wärmer werden. Die Temperaturen steigen laut Vorhersage am Wochenende immerhin auf sechs und sieben Grad. Und auch die Sonne wird sich am Sonnabend und Sonntag wieder zeitweise zeigen. So frühlingshaft wie es schon war, wird es allerdings in absehbarer Zeit nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2022 | 08:30 Uhr