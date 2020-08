Stand: 10.08.2020 18:02 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Wildschwein schwimmt kilometerweit durch Ostsee

Die schwimmenden Schweine im Wasser auf den Bahamas sind weltweit berühmt und eine Touristenattraktion. Aber ein Schwein im offenen Meer in Schleswig-Holstein? Genau das ist jetzt passiert. Ein Wildschwein hat sich am Wochenende in die Ostsee verirrt und ist offenbar kilometerweit durchs Wasser geschwommen, bis es im Ostseebad Schönhagen (Kreis Schleswig-Flensburg) an Land ging.

Vermeintlicher Schweinswal entpuppt sich als Wildschwein

"Erst dachten wir, wir sehen einen Schweinswal. Aber er tauchte nicht weg", schreibt Segler Claus Schlüter aus Cuxhaven (Niedersachsen) in einer Gruppe eines sozialen Netzwerks, wo er ein Video von dem schwimmenden Schwein hochgeladen hat. "Retten konnten wir es nicht, aber zumindest zu einer Kursänderung Richtung Schönhagen bewegen", schreibt er weiter. Glücklicherweise ist das gelungen, denn zunächst habe es so ausgesehen, als ob das Borstentier das Sperrgebiet anvisiert.

Schwein im Wasser hat ordentliches Tempo drauf

"Das Wildschein war ganz schön schnell", berichtete Schlüter NDR Schleswig-Holstein. "Das denkt man gar nicht, wie schnell die sich im Wasser bewegen können."

Die Reaktionen auf das Video im Netz schwanken zwischen Unglaube und Amüsement. "Es wollte wahrscheinlich den Wildschweinzaun (an der deutsch-dänischen Grenze, Anm. d. Red.) umschwimmen und ihr habt seine Pläne durchkreuzt", schreibt ein Nutzer ironisch.

Wildschwein türmt über Strand Richtung Steilküste

Schließlich landete das Wildschwein am Sonnabendmittag am gut besuchten Badestrand in Schönhagen, wie die "Eckernförder Zeitung" berichtet. Demnach sorgten Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und weitere Helfer dafür, dass das Tier über den Strand in Richtung Steilküste flüchten konnte. Menschen kamen laut Bericht nicht zu Schaden.

Schweine gelten als gute Schwimmer. Warum das Tier in der Ostsee schwamm, ist bislang nicht bekannt.

