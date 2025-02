Stand: 03.02.2025 10:28 Uhr Westküste: Großer Mitgliederzuwachs der DLRG

Die Zahl der Mitglieder bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat im vergangenen Jahr an der Westküste im Landesvergleich überdurchschnittlich zugelegt. In Steinburg wuchs die Zahl der Mitglieder laut DLRG um 10,4 Prozent. In Dithmarschen fiel der Zuwachs mit sechs Prozent geringer aus. Während die Jugend der DLRG landesweit um rund fünf Prozent an Mitgliedern hinzugewinnen konnte, wuchs sie in Dithmarschen um 6,8 und in Steinburg um 5,5 Prozent.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg