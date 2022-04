Wegweiserkurse: Orientierung nach der Flucht aus der Ukraine Stand: 08.04.2022 05:00 Uhr In den Landesunterkünften in Schleswig-Holstein finden Kurse für geflüchtete Menschen aus der Ukraine statt. Die sogenannten Wegweiserkurse sollen ihnen bei der Orientierung im neuen Land helfen.

Name, Beruf, Interessen, Ziele: Wer schon einmal einen Volkshochschul-Kurs belegt hat, kennt die typischen Vorstellungsrunden. Diese jedoch ist völlig anders. "Ich war in der Situation, dass ich meine Familie aus der Ukraine retten musste", erzählt ein Geflüchteter. Die Teilnehmenden in der Landesunterkunft Bad Segeberg haben ihr zu Hause in der Ukraine zurückgelassen. Sie sind erst seit wenigen Tagen in Deutschland. Die Volkshochschule (VHS) bietet ihnen jetzt einen Kurs, der den Einstieg erleichtern soll.

Wegweiserkurse: Informationen, Hilfe, Austausch

In der Landesunterkunft Bad Segeberg leben derzeit etwa 500 Menschen, die meisten aus der Ukraine. Drei Tage dauert der Kurs und ist jeweils fünf Stunden lang. Die Wegweiserkurse werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Unabhängig von der Bleibeperspektive der Teilnehmenden stehen unter anderem Asylsystem, Leben und Arbeiten in Deutschland, Infos zur medizinischen Versorgung und Lernmöglichkeiten auf dem Plan.

Hauptsächlich Mütter unter den Teilnehmenden

Die Teilnehmenden bringen aber auch ihre eigenen Fragen mit und bekommen von Dozentin Arzu Muslumova die passenden Ansprechpartner genannt. Eines der wichtigsten Themen ist Schule, denn die meisten Geflüchteten in der Unterkunft sind Frauen mit Kindern. "Ich habe hier Frauen, die nicht reden, nur weinen", erzählt Muslumova, "weil die Situation nicht ganz klar für sie ist".

Kursleiterin beantwortet Fragen auf Russisch

Eigentlich sollen die Kurse auf der Muttersprache der Teilnehmenden stattfinden. Muslumova spricht Russisch - als Brückensprache. Weil der Krieg so plötzlich ausgebrochen ist, gibt es bislang noch keine ukrainischsprachigen VHS-Dozentinnen und Dozenten. Von den Teilnehmenden spricht bisher fast keiner Deutsch. Die meisten bleiben nur wenige Tage in der Landesunterkunft und werden danach weiterverwiesen. Wohin wissen sie aktuell noch nicht.

