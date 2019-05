Stand: 27.05.2019 06:44 Uhr

Viele neue Bürgermeister gewählt

Neben der Europawahl haben am Sonntag mehrere Kommunen über ihren künftigen Bürgermeister abgestimmt. In Meldorf (Kreis Dithmarschen) hat sich die 49-jährige Versicherungsfachwirtin Uta Bielfeldt von der SPD hauchdünn durchgesetzt. In Barmstedt (Kreis Pinneberg) bekam die parteilose Amtsinhaberin Heike Döpke etwa dreiviertel aller Stimmen. Bestätigt wurde die ebenfalls parteilose Bürgermeisterin von Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) Kristina Franke wie auch Jürgen Hettwer in Oststeinbek (Kreis Stormarn). Beide hatten keine Gegenkandidaten.

Bürgermeisterwahlen in SH am 26. Mai























Timmendorfer wollen Sanierung des Eissportzentrums

Jörg Saba heißt der neue parteilose Bürgermeister in Oldenburg (Kreis Ostholstein). In Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) lag die von der SPD vorgeschlagene Kandidatin Tanja Petersen mit etwa 48 Prozent der Stimmen vor den anderen drei Kandidaten. Am 16. Juni muss sie in der Stichwahl noch einmal gegen den Amtsinhaber Holger Diehr (CDU) ran, dem fast 40 Prozent der Wähler ihre Stimme gaben. Beim Bürgerentscheid in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) sprach sich eine knappe Mehrheit von 51,7 Prozent für die Sanierung das Eissportzentrums ETC aus. Es war bereits der dritte Bürgerentscheid zu dem Thema. Nun muss noch die Gemeindevertretung über das 8,3-Millionen-Euro-Projekt abstimmen.

