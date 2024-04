Stand: 04.04.2024 08:48 Uhr Einbrecher am Osterwochenende festgenommen

Bereits am vergangenen Wochenende sind drei Männer festgenommen worden. Sie sollen mehrere Einbrüche in Neumünster, Kiel und Umgebung begangen haben. Laut Polizei sollen sie Schmuck, Bargeld und Goldbarren gestohlen haben. Die Verdächtigen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft gibt es Verbindungen in die Rockerszene.

Weitere Informationen 2 Min Einbruchserie: Tatverdächtiger ist der Polizei bekannt Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein soll es sich bei einem der Festgenommenen um Peter B. handeln. Er war früher NPD-Landeschef und Mitglied in einem Rockerclub. 2 Min

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2024 | 07:00 Uhr