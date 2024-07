Stand: 23.07.2024 09:15 Uhr Urteil im Prozess Jugendkriminalität erwartet

Am Dienstag wird das Urteil gegen eine gewalttätige Jugendbande aus Heide (Kreis Dithmarschen) erwartet. Die 14- bis 18-Jährigen müssen sich seit Anfang Juni vor dem Amtsgericht Meldorf verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den fünf Jugendlichen unter anderem gefährliche Körperverletzung, schweren Raub und schwere Erpressung vor. Im Januar war es im Bereich des Heider Bahnhofs zu mehreren Überfällen gekommen, die zum Teil bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatten. Laut Staatsanwaltschaft sollen die Angeklagten für mehrere Überfälle auf andere Jugendliche verantwortlich sein.

Beschleunigtes Verfahren: Erzieherischer Gedanke steht im Vordergrund

Vier der mutmaßlichen Täterinnen und Täter befinden sich in Untersuchungshaft. Weil es sich bei den Beschuldigten teilweise um Minderjährige handelt, ist die Öffentlichkeit von dem Prozess ausgeschlossen. Angewandt wird ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren, bei dem der erzieherische Gedanke im Vordergrund steht, so eine Gerichtssprecherin. Am Dienstag, dem fünften Verhandlungstag, wird ein Urteil erwartet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen