An einem Bahnübergang in Bokholt-Hanredder (Kreis Pinneberg) hat am Mittwochabend ein Zug der AKN eine Notbremsung einlegen müssen. Laut Polizei soll dort ein Radfahrer trotz geschlossener Schranken den Bahnübergang überquert haben. Verletzt wurde niemand, allerdings konnte die Zugführerin danach nicht weiterfahren und musste abgelöst werden.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei sucht jetzt nach dem Radfahrer, der nach dem Vorfall verschwand. Nach Angaben einer Polizeisprecherin trug er eine gelbe Warnweste. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

