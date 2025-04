Stand: 03.04.2025 10:46 Uhr Tennet stoppt Pläne für Umspannwerk in Pöschendorf

In der Gemeinde Pöschendorf bei Schenefeld (Kreis Steinburg) wird nun doch kein Umspannwerk gebaut. Der Netzbetreiber Tennet ist laut einer Firmensprecherin von seinen ursprünglichen Plänen abgerückt. Die Mitglieder einer Bürgerinitiative wollten den Bau in Pöschendorf verhindern, weil aus ihrer Sicht das Gebäude zu nah an den Wohnhäusern des 260 Einwohner großen Dorfes geplant war.

Nachbargemeidnen Agethorst und Mehlbek im Fokus

Tennet hat sich nun Flächen in den beiden Nachbargemeinden Agethorst und Mehlbek gesichert. Während in Mehlbek ein Umspannwerk entstehen solle, sei in Agehthorst ein Konverter und eine Gleichstrom-Schaltanlage geplant, so die Tennet-Sprecherin weiter. Die Anlagen in den beiden Gemeinden sollen mit einer Freileitung verbunden werden, und sollen das Stromdrehkreuz Nordhub bilden. Im Nordhub werden laut Tennet mehrere Offshore-und Onshore-Gleichstromleitungen miteinander und mit dem Wechselstromnetz verbunden.

Laut Tennet gab es keine Alternativen für die jetzt geplanten Standorte in dem Suchraum gegeben. Am 9. April will der Netzbetreiber auf einem Infomarkt im Vereins- und Sportlerheim Mehlbek über den Planungsstand informieren.

Weitere Informationen Planungen für Stromtrasse NordOstLink werden konkreter Die Netzbetreiber haben ihre Pläne für den Trassenverlauf vorgestellt. Die Trasse soll im Raum Heide beginnen und in der Nähe von Schwerin enden. mehr NordOstLink: Bodenuntersuchungen für neue Stromtrasse Bei Schwerin laufen die Vorbereitungen für ein riesiges Energie-Projekt. Hier soll die Stromtrasse NordOstLink verlegt werden. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg