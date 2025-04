Stand: 03.04.2025 11:53 Uhr Lübeck: Sperrung der Eric-Warburg-Brücke

Am Donnerstag gibt es Reparatur- und Wartungsarbeiten auf der Eric-Warburg-Brücke in Lübeck, weshalb es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Nach Angaben der Hansestadt finden Reparaturarbeiten an den Schranken und Wartungsarbeiten an Schachtdeckeln statt. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen. Zwischenzeitlich ist nur eine Spur frei. Von etwa 19 Uhr an gibt es für maximal zwei Stunden eine Vollsperrung der Brücke. Anschließend ist dann zwischen 22 Uhr und 2 Uhr nachts wieder ein Fahrstreifen befahrbar.

