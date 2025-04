Stand: 03.04.2025 06:31 Uhr Sylt: Feuerwehr löscht Brand in Tennispub in Westerland

Auf Sylt (Kreis Nordfriesland) ist am frühen Donnerstagmorgen (03.04) ein Feuer in einem Pub in Westerland ausgebrochen. Laut Leitstelle rückten um 5:30 Uhr sechs Einsatzfahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Westerland und ein Rettungswagen zur Kneipe in der Straße "Am Seedeich" aus. Der Pub ist an eine Tennishalle angebunden. Es wurde niemand verletzt und am Gebäude entstand kein Schaden. Der Brand brach laut Feuerwehr am Tresen aus. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Der Einsatz wurde am frühen Morgen beendet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt