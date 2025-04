Stand: 03.04.2025 08:18 Uhr Menschen in SH warten monatelang auf Schwerbehindertenausweis

Menschen, die in Schleswig-Holstein einen Schwerbehindertenantrag stellen, müssen derzeit lange auf ihren Schwerbehindertenausweis warten. Bei Neuanträgen liegt die Wartezeit bei bis zu sechs Monaten, so der Direktor des Landesamtes für soziale Dienste, Mathias Großmann. "Wir haben im vergangenen Jahr 70.000 Neuanträge, bei einem Personalkörper, der auf 61.000 Anträge ausgelegt ist", so Großmann. Auch bei den Gutachten der Ärzte komme es zu Verzögerungen. Das liege aber vor allem an einer fehlenden digitalen Schnittstelle zwischen Amt und den Ärzten, so Jens Lassen, der Vorsitzende des Hausärzteverbandes. Befunde und Berichte müssen immer noch per Post geschickt werden.

