Neues NDR Landesfunkhaus in Kiel: So sieht es zum Richtfest aus Stand: 02.04.2025 17:37 Uhr In Kiel entsteht ein neues Büro- und Medienhaus. NDR Schleswig-Holstein soll von dort ab Frühjahr 2027 sein Programm senden. Am Mittwoch wurde Richtfest gefeiert. Wie das neue Gebäude derzeit aussieht.

von Joscha Krone

Von der Förde in den Kieler Wissenschaftspark: Das Landesfunkhaus des Norddeutschen Rundfunks Schleswig-Holstein wird in den nächsten Jahren umziehen. Die Grundmauern des neuen Büro- und Medienhauses nahe der Universität in der Landeshauptstadt stehen - am Mittwoch wurde das Richtfest gefeiert. Etwa 7.500 Quadratmeter Fläche des neuen Gebäudes werden an den NDR vermietet - damit ist das neue Landesfunkhaus deutlich kleiner.

Warum der NDR Mieter wird

Das Gebäude hat vier Geschosse und wird rund 300 Arbeitsplätze für Redaktion, Produktion und Büromitarbeitende bereithalten. "Durch die moderne Infrastruktur an unserem neuen Standort fördern wir eine noch engere crossmediale Zusammenarbeit", sagt NDR Intendant Joachim Knuth. Der aktuelle Standort an der Kieler Förde wurde den Anforderungen an ein modernes Medienhaus der Zukunft nicht mehr gerecht - ein notwendiger Aus- oder Umbau wäre außerdem sehr teuer geworden.

Knuth ergänzt: "Gleichzeitig setzen wir mit der Anmietung der Flächen im Wissenschaftspark eine Empfehlung der KEF um, reduzieren unseren Flächenbedarf um rund 30 Prozent und senken Unterhalts- und Betriebskosten." Die KEF ist eine unabhängige Kommission, die den Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ermittelt.

Bewegtbildstudio und Hörfunkstudios baut der NDR selbst aus

Nach 60 Jahren an der Kieler Förde zieht damit erstmals ein Landesfunkhaus in ein angemietetes Gebäude - dort sollen auch ein weiteres Unternehmen und eine Gastronomie untergebracht werden.

Bis Frühjahr 2026 will der Wissenschaftspark als Bauherr das Gebäude fertigstellen. Bis zum geplanten Produktions- und Sendestart aus dem neuen Haus im Frühjahr 2027 müssen zudem die Räumlichkeiten dort produktionsgerecht eingerichtet werden - das Bewegtbildstudio für Fernsehen und Online sowie die Hörfunkstudios werden durch den NDR beispielsweise selbst ausgebaut. Die Investitionskosten des Wissenschaftsparks für das Medienhaus belaufen sich auf über 30 Millionen Euro.

Im neuen Landesfunkhaus werden unter anderem das Schleswig-Holstein Magazin, das Hörfunk-Programm NDR 1 Welle Nord und die digitalen Angebote aus Schleswig-Holstein produziert und ausgestrahlt.

Schrödter: "Landesfunkhäuser sind die DNA für die regionale Berichterstattung"

"Der NDR gehört zum Land wie die Schafe zum Deich", sagt Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) beim Richtfest. "Landesfunkhäuser sind die DNA für die regionale Berichterstattung, die gerade in diesen Zeiten, wo wir es mit einer veränderten Medienlandschaft zu tun haben, immer wichtiger werden", so Schrödter weiter.

Für Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ist das neue Landesfunkhaus auch ein Meilenstein für den Wissenschaftspark: "Wir wollen hier einen ganz lebendigen Stadtteil haben mit Wirtschaft, mit dem Rundfunk, mit Studentenwohnheimen, Restaurants." Kämpfer freut sich über das Bekenntnis des NDR zum Standort Kiel.

Seit über 60 Jahren sendet der NDR aus Schleswig-Holstein

Seit 1962 macht der NDR Fernsehen aus Schleswig-Holstein – damals in einem provisorischen Studio am Schulensee, heute Eiderkrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Vorher wurde für das nördlichste Bundesland aus der NDR-Zentrale in Hamburg berichtet. Ein Landesprogramm im Radio kam im Jahr 1981 dazu. Seit Januar 1985 - also seit genau 40 Jahren - wird das Landesprogramm für Schleswig-Holstein (heute Schleswig-Holstein Magazin) aus Kiel gesendet.

