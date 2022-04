Urteil im "Fahnenmast-Prozess": Lkw-Fahrer muss Geldstrafe zahlen Stand: 27.04.2022 11:04 Uhr Der Prozess um den Tod einer Auszubildenden durch einen umgestürzten Fahnenmast in Kiel ging mit einem Schuldspruch zu Ende. Der Verurteilte muss nun mehrere tausend Euro Strafe zahlen.

Das Amtsgericht Kiel hat einen 62 Jahre alten Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung als schuldig befunden. Im August 2020 war er mit einem Laster auf dem Kieler Rathausplatz rückwärts gegen einen Fahnenmast gefahren. Dieser war abgebrochen und hatte eine 23-jährige Auszubildende erschlagen. Das Gericht verhängte gegen den Fahrer aus Bayern eine Geldstrafe von 5.400 Euro.

Verfahren gegen Beifahrer eingestellt

Das Verfahren gegen den Beifahrer wurde unter einer Auflage eingestellt. Das Gericht hat von dem 75-Jährigen gefordert, dass er 1.200 Euro an das Kieler Hospiz zahlt. Die Spende an das Hospiz geht auf einen Wunsch der Mutter der getöteten Frau zurück. Zugunsten der Angeklagten wurde gewertet, dass beide Männer am Dienstag umfänglich ausgesagt hatten.

Verständigung über das Strafmaß

Schon Anfang der Woche hatten sich Gericht, Staatsanwaltschaft und der Fahrer auf eine sogenannte Verständigung geeinigt. Für ein umfassendes Geständnis wurde dem 62-Jährigen eine Geldstrafe zwischen 70 und 100 Tagessätzen in Aussicht gestellt - angepasst an sein Gehalt.

Geständnis unter Tränen

Der 62 Jahre alte Lastwagenfahrer schilderte bereits am Dienstag die Situation aus seiner Sicht. Zwischendurch versagte dem Mann die Stimme und er bat die Mutter der Toten um Entschuldigung. Er habe einen Anhänger wieder ankoppeln wollen, den er zuvor dort abgestellt hatte. Seiner Schilderung nach arbeitete er bereits seit mehreren Jahren an der Baustelle und hatte Baumaterial immer auf dem Platz abladen sollen. Er sei davon ausgegangen, dass er eine Genehmigung habe, auf den Platz zu fahren. Den Fahnenmast habe er nicht gesehen.

Zwei bis drei Meter, bevor die beiden ihr Ziel erreicht hatten, so schilderte es der Fahrer, wandte sich der Beifahrer von ihm ab und dem Anhänger zu. Dann habe er den 14 Meter hohen Fahnenmast getroffen, der daraufhin brach und die Auszubildende erschlug. Auch der 75-Jährige schildert den Vorfall und seine Rolle. Er bat die Mutter der 23-Jährigen, die Nebenklägerin ist, ebenfalls um Verzeihung.

Weitere Informationen 1 Min Prozessbeginn: Azubi von Fahnenmast erschlagen Am 3. August 2020 ist eine Auszubildende der Stadt Kiel auf dem Rathausplatz von einem Fahnenmast erschlagen worden. Am Montag ist der Prozess gestartet. 1 Min Auszubildende von Mast erschlagen: Der erste Prozesstag Nach dem Tod einer Frau auf dem Kieler Rathausplatz müssen sich seit Montag zwei Männer vor Gericht verantworten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.04.2022 | 11:00 Uhr