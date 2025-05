Stand: 02.05.2025 06:34 Uhr Urlauberin verläuft sich im Watt bei St. Peter-Ording

Eine Urlauberin hat sich am frühen Mittwochmorgen (30. April) im Watt vor Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) verlaufen. Aufgrund von dichtem Nebel verlor sie laut Polizei bei einem Hundespaziergang die Orientierung. Die Wattwanderin rief die Polizei an, die das Handy der Frau orten konnte, um sie am Telefon wieder in die richtige Richtung zu lenken. Laut Polizeidirektion Flensburg befand sich die Touristin fast zwei Kilometer nördlich des Norderdeichs.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland