Stand: 02.05.2025 17:05 Uhr Itzehoer Whiskyhändler gewinnt "Whisky-Guide-Award"

Der Spirituosen-Händler Flickenschild aus Itzehoe (Kreis Steinburg) ist zum besten Whiskyshop Deutschlands gewählt worden. Den Award bekamen die Geschäftsführer Jannik und Manfred Kröger bereits am 23. April bei einer Veranstaltung in Hamburg. Ausrichter des Preises war "Der Whisky Guide Deutschland" mit Sitz in Konstanz. Ausschlaggebend für den Award war nach Angaben der Jury das langjährige Engagement für das Produkt. Manfred Kröger hatte vor 30 Jahren den Whisky in sein Sortiment aufgenommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg