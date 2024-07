Unerwäis mit Friesen: Ellin Nickelsen und ihre Liebe zu Friesisch Stand: 02.07.2024 14:00 Uhr Ellin Nickelsen ist auf Föhr geboren und mit Friesisch aufgewachsen. Hochdeutsch hat sie erst in der Schule gelernt. Für die 4. Folge von "Unerwäis mit Friesen" haben wir Ellin Nickelsen begleitet.

von Simone Mischke

Für Ellin Nickelsen ist der Föhrer Friesisch Fering ihre Muttersprache. Die gebürtige Insel-Friesin lebt und arbeitet in Flensburg. Wobei - arbeiten müsste sie eigentlich nicht mehr mit 68 Jahren. Doch der ehemaligen Lehrerin für Deutsch und Englisch ist es ein Bedürfnis, ihre Muttersprache lebendig zu halten - und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise.

Unterricht an der Europa-Universität Flensburg

Ellin Nickelsen unterrichtet zum Beispiel einmal die Woche Fering an der Uni in Flensburg im Studiengang Germanistik mit Schwerpunkt Friesisch. "Die jungen Leute hier sind es ja, die die Sprache nachher weitervermitteln an den Schulen. Das ist unsere Zukunft", sagt Ellin Nickelsen. Auf Föhr etwa können die Schüler inzwischen sogar auf Fering ihr Abitur machen. In ihrem Kurs an der Uni erstellen die Studierenden unter anderem Unterrichtsmaterial für die Grundschüler.

Schreiben ja - aber bitte auf Friesisch

Die Inselfriesin Ellin Nickelsen ist auch leidenschaftliche Autorin. Beim NDR Schreibwettbewerb "Ferteel iinjsen" hat sie allein neun Mal gewonnen. Fering zieht sie dabei der deutschen Sprache vor. "Deutsch ist für mich die Sprache für Unterricht, Wissenschaft und Intellektualität. Fering ist für mich die lebendigere Sprache für das, was ich mitteilen will", erzählt die 68-Jährige.

Sprache ist auch Heimat

Fering zu erhalten bedeutet für Ellin Nickelsen auch, ein Stück Heimat zu erhalten. Gerade weil sie mit Friesisch aufgewachsen ist, ist es Ellin Nickelsen ein besonderes Anliegen, sich für die Sprache einzusetzen. Das tut sie auch am Nordfriisk Instituut in Bredstedt im Kreis Nordfriesland. Dort wird gerade ein Bildungsinstitut für Friesisch aufgebaut.

Wie sich Ellin Nickelsen am Nordfriisk Instituut einbringt, warum ihr der Kurs an der Europa-Universität in Flensburg so wichtig ist und was für Ellin Nickelsen typisch Friesisch ist, das sehen Sie in unsere aktuellen Folge "Unerwäis mit Friesen".

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 02.07.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland