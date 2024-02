Föhringer Mattis Brodersen startet als Singer-Songwriter durch Stand: 29.02.2024 05:00 Uhr Dass er vor seiner Musikkarriere nichts "ordentliches" gelernt hat, können ihm seine Eltern nicht vorhalten: Bevor sich der gebürtige Föhringer Mattis Brodersen als Musiker selbstständig machte, war er Malermeister. Für die dritte Folge "Unerwäis mit Friesen" haben wir den 27-Jährigen begleitet.

von Simone Mischke

Mattis Brodersen hat vor einem Jahr seinen Job als Malermeister an den Nagel gehängt und sich für eine musikalische Laufbahn entschieden: Der 27-Jährige von der Insel Föhr (Kreis Nordfriesland) singt, komponiert und textet - auch auf Friesisch. Momentan arbeitet er an seinem ersten Album. Doch bevor sein Arbeitstag beginnt, "gibt's erst mal Kaffee", sagt er grinsend, und stellt den blau-weiß gestreiften Becher auf dem weißen Schreibtisch ab.

Erstes Album in Arbeit

Auf dem ersten Album werden wohl zehn, vielleicht zwölf Titel erscheinen. Brodersens musikalische Vorbilder: Ed Sheeran, John Mayers, Taylor Swift. "Eine Mischung aus Rock, Pop und Folk", so beschreibt der Föhringer seinen Stil. Wenn alles klappt, soll das Album zum Sommer hin fertig sein. Auf dem ersten Album wird es aber keine friesischen Titel geben. "Das wäre dann ein Thema für das zweite Album", findet Mattis Brodersen.

AUDIO: Friesisch für alle: Gleichzeitig Friesisch und Deutsch (3 Min) Friesisch für alle: Gleichzeitig Friesisch und Deutsch (3 Min)

Texten ist der schwerste Teil

Überhaupt tut er sich schwer mit dem Texten, erzählt der Künstler. "Die Melodien fließen, das Texte schreiben fällt mir schwerer. Auf Friesisch noch mehr als auf Englisch", gibt Mattis Brodersen zu. "Das liegt auch daran, dass es im Netz wenig auf Friesisch gibt, was mich inspiriert." Trotzdem hat er sich den Titel "The Wind" von Cat Stevens geschnappt und auf Ferring - das Föhringer Friesich - umgetextet.

Und dieses Lied singt er dann gerne auch mal zweistimmig zusammen mit seiner Mutter Birgit - die auch im Kirchenchor singt. "Das Musikalische hat er von meinem Vater", ist sie überzeugt. Doch ob die beiden den Song auch mal zusammen auf der Bühne performen werden? Ungewiss. Fakt ist, dass der tägliche Besuch bei den Eltern fest auf der Agenda steht. Die beiden wohnen im Haus direkt gegenüber. Gesprochen wird natürlich Ferring. "Wir sind schon stolz auf ihn, was er bisher erreicht hat!", sagt Mutter Birgit. Und Vater Norbert trägt es seinem Sohn nicht nach, dass er nicht in seinen Malerbetrieb eingestiegen ist. "Er soll das machen, was er will, nicht was ich will", sagt Norbert Brodersen.

Wie Mattis' Duett mit seiner Mutter klingt, wie Mattis' Songs in seinem Studio entstehen und welches Instrument er noch spielt, erfahren Sie in der dritten Folge "Unerwäis mit Friesen". (BITTE DIREKTEN LINK EINFÜGEN! Damit es Interessierte auch finden....DANKE!)

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 28.02.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland