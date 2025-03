Stand: 26.03.2025 09:09 Uhr Unbekannte verhüllen Radlader bei Kollmar mit Klopapier

In einem etwas kuriosen Fall sucht die Polizei Glückstadt (Kreis Steinburg) jetzt nach Zeugen. Unbekannte stahlen am Wochenende in Strohdeich bei Kollmar (Kreis Steinburg) fünf Verkehrsschilder von einer Baustelle. Darüber hinaus hüllten sie vermutlich auch einen Radlader der Baufirma in Klopapier ein. Ein Zusammenhang könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Sie bittet nun um Hinweise. Wer etwas in der Zeit von Freitagnachmittag (21.03.) bis Montagmorgen (24.03.) gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Glückstadt melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg