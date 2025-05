Stand: 15.05.2025 06:58 Uhr Worin bin ich gut? Stärken-Parcours an Dithmarscher Schulen

Worin bin ich gut? Was liegt mir? Was stelle ich mir für mein Leben vor? Das sind Fragen, mit denen sich Schülerinnen und Schüler im sogenannten "Stärken-Parcours" an Dithmarscher Schulen beschäftigen. Der Parcours ist ein Projekt, das Jugendlichen dabei helfen soll, ihre eigenen Stärken zu erkennen und findet im Rahmen der beruflichen Orientierung statt. Fast 750 Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen aus allen Gemeinschaftsschulen des Kreises durchlaufen in der Woche ab dem 19. Mai sechs erlebnisreiche Stationen. Dabei sammeln sie im "Labyrinth", der "Sturmfreien Bude" oder dem "Zeittunnel" Feedback und üben sich in Selbsteinschätzung. Auch mögliche Praktika und Berufsfelder in der Region zu entdecken, ist Teil der Erlebnisreise. Das Angebot wird vom Land und der Arbeitsagentur finanziert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen