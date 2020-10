Travemünde: Teils eingestürztes Haus wird abgerissen Stand: 08.10.2020 07:56 Uhr Ein beschädigtes Mehrfamilienhaus in Travemünde muss abgerissen werden. Laut dem Eigentümer, der Wohnungsbaugenossenschaft in Lübeck, soll das noch in dieser Woche passieren.

Arbeiter, die mit Bauarbeiten an dem Haus beschäftigt waren, hatten am Dienstag gehört, dass das Mauerwerk des Hauses dabei war zu brechen. Sie konnten sich noch in Sicherheit bringen. Eine Ecke des Hauses brach ab, später stürzten Teile des Daches ein.

In der Nacht zu Mittwoch rutschten Abschnitte der oberen Etage weg. Das Haus gilt als einsturzgefährdet. Auch das Nachbarhaus ist stark gefährdet und wurde deshalb evakuiert.

Ermittlungen laufen

Grund für das Unglück waren offenbar die Bauarbeiten am Fundament des Gebäudes. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

