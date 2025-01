Stand: 15.01.2025 09:36 Uhr Tödlicher Unfall auf der A23

Bei einem Unfall auf der A23 zwischen Tornesch und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg) ist ein Mensch gestorben. Laut Polizei war die Person am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache zu Fuß auf der Autobahn unterwegs gewesen und wurde dort von einem Auto erfasst. Ersthelfer kümmerten sich umgehend um die verletzte Person, die später jedoch an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus starb. Die A23 war bis in die Abendstunden in Richtung Süden voll gesperrt.

