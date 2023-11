Tipps und Empfehlungen: Der Podcast "Bücher ohne Gedöns" Stand: 11.11.2023 10:00 Uhr NDR Moderatorin Miriam Pede ist wieder in Schleswig-Holstein unterwegs und sucht nach Büchern, die in jedes Regal gehören. Die Tipps für den Podcast "Bücher ohne Gedöns" bekommt sie von unabhängigen Buchhändlerinnen und Buchhändlern.

"Eine gute Buchhandlung ist für mich ein wahrer Sehnsuchtsort", sagt Miriam freudig. Immerhin könne man dort so viele neue Geschichten und Charaktere kennenlernen. In sechs verschiedenen Buchhandlungen darf die Moderatorin dieses Mal stöbern - und ist überall wieder dankbar für eine gute Vorauswahl, "ich finde mich nämlich sonst in dem Wust nicht mehr zurecht".

Tipps und Buchempfehlungen aus SH im Podcast-Format

Deshalb blättert sich Miriam in "Bücher ohne Gedöns" auch nicht allein durch die Empfehlungen, sondern hat in jeder Folge Buchhändlerinnen und Buchhändler an ihrer Seite. Von lustigen Kinderbüchern ohne erhobenen Zeigefinger bis zu dicken Sachbuch-Wälzern. Von Krimis mit oder ohne Gemetzel bis zum historischen Drama mit echter Vorlage: Hier finden alle den richtigen Lesestoff.

