Bücher ohne Gedöns. Der Buchpodcast mit Miriam Pede.

NDR

Welches Buch sollten wir alle im Regal haben – und auf welches können wir auch getrost verzichten? Welche Titel polarisieren gerade? Und was ist eigentlich so schön am Lesen? Im Podcast „Bücher ohne Gedöns“ schnackt Moderatorin Miriam Pede darüber mit den Menschen, die es wirklich wissen: den unabhängigen Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Und das mittendrin im Laden, zwischen Tresen, Sitzecke und Smalltalk mit der Stammkundschaft. Bei denen schauen wir auch in die Einkaufstaschen: welches Buch darf mit nach Hause und warum?