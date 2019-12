Stand: 14.12.2019 13:45 Uhr

Timmendorfer Strand: Asbest in Schule verschwiegen?

Diese Meldung sorgt in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) für heftige Diskussionen: Bodenplatten in der Grund- und Gemeinschaftsschule sind mit gesundheitsschädlichem Asbest belastet. Das zeigt ein Gutachten, das der Verwaltung nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein bereits seit Anfang September vorliegt. Pikant: Über die Ergebnisse der Schadstoffuntersuchung wurde, so steht es in einem Aktenvermerk, Stillschweigen vereinbart. Ans Licht kam all das erst, nachdem die Lehrer vor Kurzem von der Schulleitung informiert wurden.

Verwaltung: "Keine Gefahr"

Eltern, Lehrer und Kommunalpolitiker sind entsetzt. Bürgermeister Robert Wagner (parteilos) habe das Problem totgeschwiegen, wettert Ulrich Herrmann, Vorsitzender der FDP in Timmendorfer Strand. Wagner habe damit "sehenden Auges unsere Kinder und Lehrkräfte gesundheitlichen Schädigungen ausgesetzt". Das sei ein Skandal, so Herrmann. Timmendorfs Bürgermeister selbst war nicht zu erreichen. Die Leiterin des Fachbereichs Bauen, Christina Bonke, beteuert allerdings in einer schriftlichen Stellungnahme, dass die Asbestfasern fest in den Bodenplatten gebunden seien und somit "keine Gefahr für die Nutzung besteht".

Eltern und Politiker wollen Antworten

Das bezweifeln viele Gemeindevertreter allerdings: Es sei nicht einmal gemessen worden, ob die Luft belastet sei. Die Verwaltung kündigte an, die asbesthaltigen Bodenplatten im kommenden Jahr auszutauschen. Diese Ankündigung dürfte die Gemüter allerdings kaum beruhigen. Noch immer sind viele Fragen offen - unter anderem auch, ob der Unterricht in allen Räumen überhaupt normal weitergehen kann. Antworten erhoffen sich Eltern und Politiker in der öffentlichen Gemeindevertretersitzung am Dienstag. Dazu soll auch der Gutachter geladen werden.

