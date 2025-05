Stand: 15.05.2025 09:12 Uhr Unfall auf der A1 am Kreuz Bargteheide: 58-Jähriger stirbt

Auf der A1 hat es am Kreuz Bargteheide (Kreis Stormarn) am frühen Donnerstagmorgen (15.5) einen tödlichen Unfall gegeben. In Richtung Hamburg ist ein Auto auf einen Lkw aufgefahren. Laut Polizei wurde der 58-jährige Autofahrer aus dem Kreis Stormarn dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Gutachter wurde für die Unfallaufnahme angefordert. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung wurde am Morgen eine Spur wieder freigegeben. Die Polizei rechnet weiterhin mit Einschränkungen zwischen Bad Oldesloe und dem Rastplatz Buddikate. Autofahrer sollen die Strecke weiträumig umfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn