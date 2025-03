Stand: 21.03.2025 08:56 Uhr Tankstellenüberfall in Barmstedt: Täter auf der Flucht

In Barmstedt (Kreis Pinneberg) hat es am Freitagmorgen einen versuchten Tankstellenraub gegeben. Laut Polizei kam eine unbekannte Person gegen 6 Uhr mit einem Messer bewaffnet in die Esso-Tankstelle in der Moltkestraße und forderte die Herausgabe von Geld. Dann flüchtete der Täter oder die Täterin, allerdings ohne Beute. Zum Tathergang gab die Polizei bisher keine weitere Auskunft. Eine Fahndung blieb bisher erfolglos. Verletzt wurde laut Leitstelle beim Überfall niemand.

