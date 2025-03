Stand: 03.03.2025 12:40 Uhr Unbekannter überfällt Tankstelle in Quickborn

In Quickborn (Kreis Pinneberg) hat am Sonntagabend ein Unbekannter eine Tankstelle in der Kieler Straße überfallen. Laut Polizei hatte der Mann gegen 19.30 Uhr maskiert die Tankstelle betreten und mit vorgehaltener Waffe den Mitarbeiter aufgefordert ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Anschließend flüchtete der Mann.

Höhe der Beute unklar

Wie viel Bargeld er mitgenommen hat, dazu konnte die Polizei keine Angaben machen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen circa 1,85 Meter bis 1,95 Meter großen Mann mit kräftiger Statur. Er trug zur Tatzeit einen olivefarbenen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose und schwarze Schuhe. Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt jetzt und bittet Zeugen darum, sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.03.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg