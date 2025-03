Tankstellenüberfall in Barmstedt: Fahndung nach Täter läuft Stand: 21.03.2025 11:32 Uhr Die Polizei ist am Freitagmorgen in Barmstedt im Einsatz gewesen. Ein Mann hatte versucht, die Tankstelle in der Moltkestraße auszurauben. Die Fahndung nach ihm läuft.

In Barmstedt (Kreis Pinneberg) hat es am Freitagmorgen einen versuchten Tankstellenraub gegeben. Laut Polizei kam eine unbekannte Person gegen 6 Uhr mit einem Messer bewaffnet in die Esso-Tankstelle in der Moltkestraße und forderte von der Kassiererin, Geld herauszugeben. Wie die Polizei später mitteilte, hatte die Kassiererin ihren Hund dabei, der den Täter anbellte. Daraufhin floh er, allerdings ohne Beute. Die Fahndung nach ihm blieb bisher erfolglos. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Beim Täter handelt es sich laut Polizei um einen Jugendlichen oder jungen Mann von schlanker Statur. Das habe eine Vernehmung der Kassiererin ergeben. Allerdings habe der Täter sein Gesicht teilweise mit einem weißen Tuch verdeckt. Zur Größe oder der Kleidung des Täters konnte sie nach Angaben der Beamten direkt im Anschluss an die Tat keine Aussage machen. Der Täter flüchtete demnach mit einem schwarzen Fahrrad in die Große Gärtnerstraße. Die Polizei Bad Segeberg bittet um die Mithilfe von Zeugen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg