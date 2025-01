Stand: 20.01.2025 11:40 Uhr Überfall auf Tankstelle in Mönkeberg: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubüberfalls auf eine Tankstelle in Mönkeberg (Kreis Plön). Nach Angaben der Ermittler haben zwei Männer am Donnerstagabend die Mitarbeiterinnen der Tankstelle am Heikendorfer Weg mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld aus der Kasse gefordert. Nachdem die Mitarbeiterinnen ihnen das Geld übergeben hatten, flüchteten die Täter in einem dunklen Auto in Richtung des Kieler Stadtteils Neumühlen-Dietrichsdorf. Laut Polizei sind die Täter zwischen 18 und 21 Jahre alt und schlank. Beide waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0431) 160 3333 entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön Kiel