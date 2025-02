Stand: 28.02.2025 08:46 Uhr TSB Flensburg: Fußball-Benefizspiel für Schule in Uganda

Die Flensburger-Kicker des TSB Flensburg spielen am Sonnabend gegen die UG Lions. Das ist eine Mannschaft mit Spielern aus Uganda, die in Deutschland leben. Mit dem Geld soll ein Brunnen für eine Schule in Uganda gebaut werden, erklärt TSB Trainer Maxim Jun. Der Gedanke, ein Spiel für einen guten Zweck zu organisieren, sei beim Roastbeef-Burger-Essen entstanden. "Zu der Idee sind wir durch einen Spieler von uns gekommen, Samson Kimera. Er fragte, ob wir ein Spiel gegen seine Freunde aus der Heimat austragen wollen, wenn diese ihn hier in Flensburg besuchen. Dann haben wir einfach eine Idee nach der anderen in den Raum geworfen. Und aus einem kleinen Funken entstand eine Flamme." Mit Hilfe des TSB Flensburg konnten sie dann die Idee in die Realität umsetzen. Anstoß ist um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Schützenhof.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Soziales Engagement