Sylt: Unechte Karettschildkröten wieder fit

Seit drei Monaten werden im Sylt Aquarium (Sylt) die Unechten Karettschildkröten aufgepäppelt. Die beiden Jungtiere wurden im Dezember und Anfang Januar auf Sylt und Amrum unterkühlt am Strand gefunden.Sie waren durch die kalte Nordsee sehr geschwächt und mussten medizinisch versorgt werden. Ihr Gesundheitszustand sei aber mittlerweile wieder gut, so Stefan Köster, Leiter des Sylt Aquariums. Sie fressen gut, bewegen sich und seien vollauf genesen. Im Juni sollen die beiden Meeresschildkröten nach Frankreich gebracht und wieder in Freiheit entlassen werden. Normalerweise sind Unechte Karettschildkröten in allen tropischen und subtropischen Meeren zu Hause. Man vermutet, dass sie durch den Golfstrom in den Norden gekommen sind.

