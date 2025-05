Stand: 05.05.2025 07:36 Uhr B5-Auffahrt zur B202 in Richtung St. Peter-Ording gesperrt

Autofahrerinnen und -fahrer, die über die B5 und B202 nach St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) wollen, müssen ab Montag (5.5.) einen Umweg in Kauf nehmen. Wegen Asphaltierungsarbeiten hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) die Auffahrt von der B5 auf die B202 in Richtung St. Peter-Ording gesperrt. Autofahrer müssen deshalb bereits bei Hemme (Kreis Dithmarschen) von der B5 ab - und in Richtung Eidersperrwerk fahren. Von dort geht es dann weiter nach St. Peter-Ording. Aus Richtung St. Peter-Ording bleibt die Auffahrt auf die B5 in Richtung Süden hingegen frei, teilt der LBV mit.

Wer nach Husum unterwegs ist, fährt ebenfalls bei Hemme ab. Von dort geht es weiter über Lunden (Kreis Dithmarschen) und Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) bis zur nächsten Auffahrt auf die B5 bei Bütteleck. Der LBV bittet darum, der ausgeschilderten Umleitung zu folgen und nicht dem Navigationsgerät.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.05.2025 | 09:30 Uhr

