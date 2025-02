Exotische Funde: Warum auf Sylt immer wieder Schildkröten landen Stand: 02.02.2025 12:34 Uhr In den vergangenen Monaten sind auf Sylt und Amrum Unechte Karettschildkröten angespült worden. Nicht alle gefundenen Tiere konnten gerettet werden, aber zwei haben überlebt.

von Birte Steuer

Sie kommen von weit her und plötzlich tauchen sie buchstäblich an der Nordseeküste auf - zum Beispiel auf Sylt und Amrum (beide Kreis Nordfriesland). Die Unechten Karettschildkröten sind Tiere, die eigentlich im Mittelmeer, Atlantik, Pazifik oder im Indischen Ozean zuhause sind - also dort, wo es richtig warm ist. Schildkrötenexperten vermuten, dass sich durch die Klimaerwärmung das Verbreitungsgebiet der Unechten Karettschildkröten vergrößert hat und die Tiere es nicht gewohnt sind, wenn sie in Gewässer mit kälteren Temperaturen kommen.

Die Unechten Karettschildkröten schwimmen Tausende von Kilometern durch die Ozeane. Laut Medienberichten hat es schon einmal eine Schildkröte gegeben, die 1996 eine Strecke von 14.500 Kilometern zurücklegte - von Mexiko über Hawaii bis nach Japan. Ein Jahr hat sie dafür gebraucht. Verfolgen konnte man das mit einem elektronischen Sender. Meeresschildkröten haben eine magnetische Landkarte im Kopf - sie verirren sich nie und finden immer an den Ort ihrer Geburt zurück, so die Experten.

Meeresschildkröten werden im Sylt-Aquarium wieder aufgepäppelt

Stark unterkühlt und geschwächt sind die beiden Unechten Karettschildkröten im Dezember 2024 und Januar 2025 in das Sylt-Aquarium gekommen. Und das ist auch das Problem, weiß Tierärztin Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) in Büsum (Kreis Dithmarschen): "Die Tiere können sich nicht mehr selbst bewegen, die sind wie gelähmt und kommen aus dem kalten Wasser nicht raus." Dann könne es durchaus zum Schock kommen, erläutert die Tierärztin. "Wenn die Tiere nicht gefunden werden und aufgepäppelt werden, dann versterben sie." Mittlerweile habe sich eine von ihnen schon gut erholt, sagt Stefan Köster vom Sylt-Aquarium. Die auf Amrum gefundene Schildkröte sei zwar noch nicht ganz so fit, aber das Antibiotikum habe gewirkt. Das Tier erhole sich langsam. Bei beiden bestand der Verdacht einer Lungenentzündung.

ITAW untersucht gefundene Meeresschildkröten

Das ITAW untersucht die Meeresschildkröten, um mehr über sie zu erfahren. Unechte Karettschildkröten können laut des Instituts bis zu 1,20 Meter groß werden und bis zu 200 Kilogramm wiegen. Das Institut kümmert sich auch um die Freilassung der Tiere. Wenn sie wieder gesund sind, werden sie voraussichtlich im Sommer mit dem Auto von Sylt in ein Rehabilitationszentrum nach La Rochelle in Frankreich gebracht - ein wichtiges Zentrum für Meeresforschung und -erhaltung.

Dort müssen die Tiere einige Zeit verbringen, um sich erst mal von der anstrengenden Reise von mehr als 18 Stunden zu erholen, bevor sie dann wieder in den Atlantik freigelassen werden. Auf der Fahrt befinden sich die Unechten Karettschildkröten in Boxen ohne Wasser. Alle zwei Stunden müssen sie befeuchtet werden, vor allem die Augen, sonst vertrocknen sie.

Unechte Karettschildkröten sind vom Aussterben bedroht

Nach Angaben der Schutzstation Wattenmeer sind die Unechten Karettschildkröten früher unter anderem wegen ihres Schildplatts - also des Schildkrötenpanzers - intensiv bejagt worden. Ihre Population sei daher zusammengebrochen. Die Bestände sind aber auch durch das Absammeln der Eier sowie Fischereibeifang drastisch gesunken. Viele Tiere verheddern sich und ertrinken zudem in den Schlepp- und Treibnetzen der Fischer sowie sonstigem Müll. Meeresschildkröten können den im Wasser treibenden Kunststoffmüll nicht von Quallen, die Teil ihrer Nahrung sind, unterscheiden. Immer wieder verenden sie an unverdaulichen Plastiktüten.

Funde auch in Belgien, Dänemark und Niederlande

Ende November 2023 strandete eine junge Unechte Karettschildkröte am Strand von Bredene in Belgien. Es war der erste Nachweis für die Art in Belgien. Sollte man als Spaziergänger eine Schildkröte an der Nordseeküste von Schleswig-Holsten am Strand finden, sollten immer Seehundjäger informiert werden. Das ist zum Beispiel über die kostenlose "Robben App" möglich. Die Tierschützer kümmern sich um die Schildkröten. Lebende Schildkröten werden zunächst in das Sylt-Aquarium gebracht. Tote Tiere werden eingefroren und dem ITAW übergeben.

