Stand: 28.06.2024 16:30 Uhr Storchennest in Kaltenkirchen vom Blitz getroffen

Das Unwetter am Donnerstag hat auch in Südholstein für zahlreiche Feuerwehr- und Rettungseinsätze gesorgt. Und auch ein Storchennest in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg hat es erwischt. Hans-Peter Lehmann hat das ganze beobachtet: "Ich saß oben am Schreibtisch und guckte aufs Nest. In dem Moment schlug der Blitz ein. Es schlugen Flammen aus dem Nest und der Pfahl zersplitterte."

Storchenmutter hatte sich schützen vor Küken gestellt

Offenbar hat die Storchenmutter ihre 3 Küken vor dem Blitz geschützt und ist dabei selbst gestorben. Die Strochenvater ist zurückgekehrt und kümmert sich nun um den Nachwuchs. Auch Herr Lehmann wird dabei unterstützen. Ein Küken wurde zur Aufzucht weggeben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2024 | 16:30 Uhr