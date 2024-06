Unwetter: 150 Gewitter-Einsätze in Schleswig-Holstein Stand: 27.06.2024 21:14 Uhr Besonders häufig sind die Feuerwehren in Lübeck und im Kreis Ostholstein ausgerückt. Die landesweite Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes ist mittlerweile aufgehoben.

Am Donnerstagnachmittag und -abend war es in Teilen von Schleswig-Holstein ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat im Kreis Nordfriesland und rund um Hamburg vor teils schwerem Gewitter gewarnt. Es bestehe große Gefahr für Leib und Leben unter anderem durch Blitzschlag, umstürzende Bäume und abgedeckte Dächer, teilte der DWD mit.

Viele Einsätze in Lübeck und Ostholstein, Blitzeinschlag im Kreis Steinburg

Besonders häufig sind die Feuerwehren in Lübeck und im Kreis Ostholstein ausgerückt. 80 Einsätze zählte die Leitstelle Süd dort. Insgesamt rückten die Feuerwehren landesweit etwa 150 Mal aus. Gründe dafür waren unter anderem auf die Straßen gekippte Bäume und ein Blitzeinschlag in einem Haus in Oldenborstel (Kreis Steinburg). Bei Letzterem wurde ein Mensch verletzt. Außerdem sind die Wehren aus Harrislee und Niehuus im Kreis Schleswig-Flensburg nach Dänemark gefahren. Die Kollegen dort brauchen Hilfe bei einem Einsatz, so ein Sprecher der Leitstelle.

DWD warnt vor heftigem Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet bis heute Abend neben den Gewittern auch zum Teil heftigen Starkregen mit bis zu 60 Litern auf den Quadratmeter. Das besondere an den Gewittern ist, dass sie nur punktuell auftreten - dann sind sie zwar klein aber kräftig. Mit Spannung beobachteten die Verantwortlichen der Kieler Woche die Wetterlage. Der Regatta-Tag auf der Kieler Förde wurde wegen der Gewitter sicherheitshalber frühzeitig beendet.

Nach dem Unwetter kommt der Nebel

In der Nacht zum Freitag und am Freitagmorgen soll nach Angaben des DWD der Wind nachlassen. Dafür soll Nebel aufziehen. Vor allem in Ostholstein sei eine Sichtweite von unter 150 Metern möglich. Am Freitag soll es dann mit 21 bis 25 Grad etwas kühler werden als an den Tagen zuvor.

Weitere Informationen Nach Unwetter: Bahn im Raum Hamburg mit Problemen Starkregen, Sturm und Hagel haben weite Teile Norddeutschlands erfasst. Der Fernverkehr der Bahn ist derzeit beeinträchtigt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter