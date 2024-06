Stand: 18.06.2024 18:26 Uhr "Skorpus Delicti": Skorpion landet auf Polizeiwache

In Hannover hat ein Mann in seiner Wohnung einen Skorpion gefunden - und ihn zur Polizei gebracht. Vermutlich war das wenige Millimeter große Tier im Gepäck des Mannes aus einem kürzlich beendeten Frankreich-Urlaub mit nach Hannover gereist. Wie die Polizei mitteilte, ergab eine Bildrecherche im Internet, dass in Frankreich lebende Skorpione zu dem auf dem Tresen der Wache in der hannoverschen Südstadt passten. Die Beamten vermuteten, dass der kleine Gast zwar ein schmerzhaftes - aber nicht tödliches - Gift in sich trug. Da ihm kein "Skorpus Delicti" nachgewiesen werden konnte - wie die Polizei mit einem Augenzwinkern mitteilte - habe die Tierrettung sich des Skorpions angenommen und ihn in eine Auffangstation gebracht.

