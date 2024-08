Stand: 05.08.2024 09:11 Uhr Kieler Supermarkt wegen Riesenkrabbenspinne evakuiert

Ein Supermarkt in Kiel-Gaarden ist am Wochenende geräumt worden: Die Mitarbeitenden hatten eine große Spinne in einer Bananenkiste entdeckt, so die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten stuften das 15 Zentimeter große Tier zuerst als gefährlich ein. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um eine Riesenkrabbenspinne handelt, die eigentlich in den Tropen vorkommt. Sie ist laut Polizei zwar giftig, aber für Menschen ungefährlich. Die Spinne aus dem Kieler Supermarkt kam bei Tierfreunden unter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.08.2024 | 08:30 Uhr

