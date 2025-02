Stand: 10.02.2025 09:21 Uhr Sicherheit in Brunsbüttel: Online-Umfrage gestartet

Eine Umfrage des kommunalen Präventionsrats soll helfen herauszufinden, wie die Brunsbütteler (Kreis Dithmarschen) ihr Sicherheitsgefühl in der Stadt bewerten. Dort wird gefragt, wo die Bewohner Probleme und Änderungsbedarf sehen. Der Präventionsrat will sich in seiner künftigen Arbeit nach den Ergebnissen ausrichten. Die Umfrage läuft bis zum 2. März.

Der kommunale Präventionsrat ist bereits Ende 2023 beschlossen und im vergangenen Jahr aufgestellt worden. Er soll die Stadtverwaltung und Kommunalpolitik im Bereich der Prävention unterstützen. Der Rat setzt sich aus einem Querschnitt von Personen zusammen und wird aus Menschen von der Polizei, aus Schulen oder der Kirche besetzt.

